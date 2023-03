Ein zuerst unbekannter Fahrer eines Sattelzugs fuhr am Montagnachmittag auf der Marktbreiter Straße in Richtung Marktbreit. In einer 90-Grad-Kurve touchierte er laut Polizeibericht mit seinem Gespann mehrere Verkehrszeichen, die dadurch umgerissen wurden. Dies bemerkte der Fahrer und richtete die Schilder notdürftig wieder auf. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Über das von einem aufmerksamen Zeugen notierte Kennzeichen konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.