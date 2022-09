Corona hatte dafür gesorgt, dass im Jahr 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis Kitzingen mit 2201 den niedrigsten Stand seit langem aufwies. Vergangenes Jahr stiegen die Zahlen wieder leicht auf 2298 an. Dabei wurden 351 Menschen verletzt und drei Verkehrstote waren zu beklagen.

Wie aus der Unfallstatistik der Kitzinger Polizei weiter hervorgeht, ereigneten sich 1312 der 2298 Verkehrsunfälle innerorts. Darunter waren 699 sogenannte Kleinunfälle. In 141 Fällen kam es zu Verletzten. Außerhalb geschlossener Ortschaften auf Landstraßen waren 989 Unfälle zu verzeichnen. Hierbei waren in 137 Fällen Verletzte sowie drei Tote zu beklagen.

Bei den drei Toten handelt es sich um Motorradfahrer. Im April kam ein 54-Jähriger auf der Staatsstraße 2419 bei Willanzheim, als Mitglied einer Motorradgruppe, ums Leben. In Abtswind fuhr ein Traktorfahrer im Juli mit seinem Gespann von den Weinbergen kommend in ein Wohngebiet ein. Beim Linksabbiegen übersah er einen 73-jährigen Kleinkraftradfahrer, der zum Überholen angesetzt hatte. Der Mann erlitt bei dem Sturz lebensbedrohliche Kopfverletzungen, an welchen er in einer Würzburger Klinik verstarb.

Im September kam zudem eine 23-jährige Kraftradfahrerin auf der Staatsstraße 2260 zwischen Volkach und Prosselsheim in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Unfallverursacherin verstarb noch an der Unfallstelle.

Wenn der Sicherheitsabstand fehlt

Unfallursache Nummer eins ist laut Polizei bei Verkehrsunfällen mit Verletzten der ungenügende Sicherheitsabstand. Auf den weiteren Plätzen folgen das Nichtbeachten der Vorfahrt sowie zu hohe Geschwindigkeit.

Zur Geschwindigkeitsüberwachung setzte die Polizei in Kitzingen auf das Lasermessgerät. Hierbei wurden 2021 insgesamt 142 Verkehrsordnungswidrigkeiten erstellt sowie 159 Verwarnungen ausgesprochen. „Die Geschwindigkeitsüberwachung wird auch im Jahr 2022 einen Schwerpunkt der Polizei Kitzingen einnehmen“, kündigte der örtliche Polizeichef Jochen Dietrich an.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, mussten 2021 insgesamt 162 Fahrer aufgrund von Alkohol- oder Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen werden.

Mehr Unfälle auf dem Schulweg

Zu den Schulwegunfällen: Die stiegen im Vergleich zu den Vorjahren leicht an; vier Kinder wurden verletzt. Die Verkehrserziehung in den Schulen durch die Polizei Kitzingen musste wegen der Corona-Pandemie in den vergangen beiden Jahren stark eingeschränkt werden. Seit vergangenem Frühjahr konnte mit der Verkehrsprävention wieder begonnen werden.

Unter den 81 Radfahrunfällen befinden sich 20 Unfälle, bei denen sogenannte Pedelecs benutzt wurden, also Räder mit Elektromotor, die bis maximal25 km/h durch den Antrieb unterstützt werden. Davon waren 18 Unfälle mit Verletzten. 2021 trugen mit 69 Prozent deutlich mehr der verletzten Radfahrer einen Helm als noch im Vorjahr, damals waren es 47 Prozent. Ziel ist, diese Quote noch deutlich zu steigern. Dazu wurde in Unterfranken die Präventionskampagne „KopfEntscheidung“ zur Akzeptanzsteigerung des Fahrradhelms gestartet.

Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern stieg im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich an. Bei den 57 Unfällen im Jahr 2021 wurden 48 Personen verletzt. In zwei Dritteln der Fälle waren die Motorradfahrer selbst die Verursacher der Unfälle.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lastkraftwagen nahm bei einer Steigerung von 41 Prozent vergangenes Jahr deutlich zu.

Die Zahl der Unfallfluchten lag bei 419 Fällen; davon konnten 165 aufgeklärt werden. Die Wildunfälle bewegen sich annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.