Mit 309 Mitgliedern im Alter zwischen vier und 90 Jahren ist der Mitgliederstand beim TSV Rüdenhausen seit Jahren stabil. Der Verein ist zur Freude des Vorsitzenden Norbert Bergmann gut aufgestellt.

Seit seinem zehnten Lebensjahr gehört Norbert Bergmann dem Verein an, seit 2014 ist er dessen Vorsitzender. Doch im nächsten Jahr, das kündigte Bergmann an, wird er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für dieses Ehrenamt kandidieren.

Damit das TSV-Schiff weiter stabil auf Kurs bleibt, regte der Vorsitzende an, dass sich vielleicht ein Arbeitskreis rechtzeitig Gedanken über die Nachfolge mache. Auch der Vereinsausschuss sei mit eingebunden.

Im Verein stehen Kirchweih, Herbstmarkt und Schützenball an

Der Verein zählt derzeit 128 weibliche und 181 männliche Mitglieder. Rund 50 waren zur Jahresversammlung in die Turnhalle gekommen. Nicht der Vorstand, sondern "die Gesamtheit der Mitglieder – wir alle – sind der Verein", sagte Bergmann. Er bat, Mitglied im Verein zu bleiben, weiter mitzuhelfen und den TSV nach Kräften zu unterstützen. Nach den Corona-Einschränkungen habe die Bereitschaft zur Mithilfe "etwas nachgelassen". Deshalb ließ Bergmann bei der Jahresversammlung schon einmal eine Helferliste für die anstehenden drei größeren Veranstaltungen Kirchweih, Herbstmarkt und Schützenball herumgehen.

In das Vereinsleben sei wieder Normalität eingekehrt, Übungs- und Trainingsstunden sowie der Wettkampfbetrieb liefen wieder wie gewohnt in geordneten Bahnen und erfreuten sich großen Zuspruchs. In Lena Saam hat der Verein seit Januar eine neue Übungsleiterin für die Sportgruppe Bodyworkout als Nachfolgerin von Viola Banholzer. Neu sei auch, dass seit vergangenem Jahr beim TSV wieder Fußballsport – allerdings nur im Rahmen der Freizeit und nicht des Spielbetriebs – stattfindet. Leiter ist Alexander Bergmann.

Ab 11. April wollen die Fußballer den Freizeitbetrieb aufnehmen

Dieser trug auch seinen ersten Bericht über die neue Gruppe vor, die ab 11. April wieder startet. Weitere Berichte gab es von Karin Lauerbach (Damengymnastik), Lena Saam (Bodyworkout), Monia Lang (Kindertanzen), Lore Reschke (Männer-Sportgruppe), Albrecht Strenzel (Tischtennis), Walter Weickert in Vertretung von Tobias Maier (Sportschützen) und Norbert Bergmann als Vertreter von Carina Lang (Theatergruppe).

In Vertretung von Petra Zeidler berichtete die zweite Kassenwartin Anne Winter über ein solides finanzielles Polster, über das der TSV verfüge. Das freute auch Bürgermeister Gerhard Ackermann, da der Verein damit die Möglichkeit für Investitionen habe.

Jürgen Bachner und Norbert Bergmann sind seit 60 Jahren Mitglied

Als Zeichen der Freude und der Dankbarkeit bezeichnete Norbert Bergmann die anstehenden Ehrungen. Durch ihre langjährige Mitgliedschaft trügen die Mitglieder zum Erhalt des Vereins bei. Nicht alle zu ehrenden Mitglieder konnten bei der Jahresversammlung da sein. Bergmann zählte bei jedem Mitglied dessen Wirken im und für den Verein auf. Da er selbst auf der Ehrungsliste stand, übernahm das bei ihm sein Stellvertreter Wolfgang Muther.

Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Jürgen Bachner und Norbert Bergmann geehrt. 50 Jahre sind Helmut Wägelein und Helmut Ackermann dabei. Die Vereinsnadel in Gold (40 Jahre) gab es für Erika Bergmann und den früheren Vereinsarzt Dr. Thomas Marx. Die Ehrennadel in Silber (25 Jahre) bekamen Ilona Steinberger, Andrea Spangler, Anne Riedel, Christian Barthelmeß, Maximilian Barthelmeß, Friedrich Graf zu Solms-Laubach, Franz Heining, Mathias Haissig, Thomas Richter und Stefan Assel.