Bereits zum 27. Mal richtete die SG Castell ihr Vereineschießen aus, bei dem sich die örtlichen Vereine und Vereinigungen (z. B. Stammtische) in Mannschaften zu je vier Teilnehmer/-innen messen konnten. Je 10 Schuss pro Teilnehmer/-in waren zu absolvieren, dafür gab es jede Menge Spaß, gute Gespräche und eine Portion frisch gebackenen Leberkäse mit verschiedenen Salaten für alle. Mit 22 Mannschaften (88 Teilnehmer/-innen) konnten die Verantwortlichen eine Rekordbeteiligung verbuchen. Am Schluss zeigte sich der Kaffeetrink-Club Castell I am treffsichersten und errang mit 300 Ringen den Siegerpokal und einen Schinken. Auf den weiteren Plätzen folgte die Mannschaft der FFW Castell I (281 Ringe) und der TSV Castell II (247 Ringe). Der beste Schuss mit einem 53,8 Teiler gelang Brigitte Kaul. Den olympischen Gedanken vertrat am besten die Mannschaft Kirchweihburschen Castell III (142 Ringe) und sicherte sich ein Zielwasser für das kommende Jahr. Besonders erfreut zeigten sich die Verantwortlichen darüber, dass auch die Teilnahme für das kommende Jahr von allen bereits zugesagt wurde.

Von: Stephan Klotz (1. Schützenmeister, Schützengesellschaft Castell 1965 e.V.)