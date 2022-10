Brück vor 1 Stunde

Verdiente Mitglieder geehrt

Der Obst– und Gartenbauverein Brück ehrte verdiente und langjährige Mitglieder bei Kaffee und Kuchen. Am 3. Oktober nachmittags bei Sonne vor dem Backhaus konnte es klappen. Durch besondere Verdienste hervor zu heben sind: Christiane Leicht-Holzapfel und Peter Dorsch, beide sind seit 25 Jahren ununterbrochen Kassenprüfer im Verein. Dorsch Friedrich mähte über 20 Jahre den Spielplatz für die Kinder und den Platz um das Bänkle. Helga Rummey war 20 Jahre in der Vorstandschaft tätig und unterstützt den Verein bis heute tatkräftig. Seufert Hedwig führte 16 Jahre die Kasse des OGV war bei allen Aktionen dabei und hat die Aktivitäten des Vereins fotografisch dokumentiert. Winfried Nöller war schon vor der Wiederbelebung Mitglied des Vereines und seit 25 Jahren ständig in der Vorstandschaft tätig.