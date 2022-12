Langjährige Mitarbeiter wurden für 30- und 35-jährige Firmenzugehörigkeit bei der Herstellung von Schweißanlagen in der erfi GmbH, Wiesentheid, geehrt: Alexander Hofmann (Endmontage) für 35 Jahre, Marion Roßmark und Claudia Krämer-Schlereth, beide seit 30 Jahren in der Elektronikfertigung tätig, sowie Helge Reiter für 35 Jahre in der Konstruktion.

Von: Peter Finzel (Geschäftsführer, erfi GmbH, Wiesentheid)