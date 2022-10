Bei der Polizeiinspektion Kitzingen ging am Dienstag gegen 16.45 Uhr eine Meldung über zwei Personen ein, die sich widerrechtlich in einem Gebäude im Conne-KT aufhalten sollen, teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Vor Ort konnte die Streifenbesatzung zwei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren antreffen. Sie saßen im Dachgeschoss des leerstehenden Hauses vor einer Musikbox. Sie stiegen offensichtlich über ein offenes Fenster ein. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches eingeleitet.