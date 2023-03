Sowohl das theoretische Wissen der Versorgung und artgerechten Haltung eines Pferdes, als auch die praktische Pferdepflege und das Führen in der Halle oder im Gelände über Hindernisse waren Bereiche der Prüfung, der sich zehn Mädchen der DJK Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach e.V. gestellt haben. Der so genannte Pferdeführerschein ist ein Kompetenznachweis für den sicheren Umgang mit dem Pferd und eine Qualifikation, die als Einstieg für weitere Abzeichen im Voltigiersport nötig ist. Als Voltigierer sollen die Kinder und Jugendlichen nicht nur auf dem Pferd akrobatische und turnerische Übungen beherrschen, sondern auch für das Lebewesen Pferd Verantwortung und Sorge übernehmen. Dies lehrte Voltigiertrainerin Mona Schwanfelder ihren Schützlingen an den schul- und vereinseigenen Voltigierpferden. Die Prüfung selbst legten die jungen Nachwuchsvoltigierer im Alter von neun bis zwölf Jahren mit fremden Pferden des Reitstalles Erbachshof in Eisingen ab. Als erfahrener Voltigierer bestand Johann Siegert die Voltigierprüfung, Leistungsklasse L, und sicherte sich das Voltigierabzeichen VA III. Somit ist die Voltigiersaison der Münsterschwarzacher Voltis erfolgreich gestartet.

Von: Mona Schwanfelder (Voltigier-Trainerin und Sportlehrerin, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)