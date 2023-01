Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie Vertreterinnen und Vertreterin einiger Volkacher Vereine fanden sich zum Silvestergottesdienst und der damit verbundenen Verabschiedung von Pfarrer Johannes Hofmann in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Volkach ein.

17 Jahre lang war Pfarrer Hofmann in Volkach aktiv und hat vieles bewegt. Um ihn gebührend in den – wie er selbst sagte – "Unruhestand" zu verabschieden, beteiligten sich verschiedene Gruppierungen am Gottesdienst mit anschließendem Stehempfang und brachten ihre Dankesworte und Wünsche für den Ruhestand ein.

Musikalisch wurde der Gottesdienst durch die Kirchenmusik Volkach unter der Leitung von Felix Engert sowie durch den Organisten Hendrik Weingärtner und den Solisten am Saxophon Matthias Engel umrahmt. Zum Ende der Feier bedankten sich Heike Maiberger (Gemeindeteam), Karl-Peter Kohlhaupt (Kirchenpfleger – Kirchenverwaltung), Gerlinde Martin (3. Bürgermeisterin der Stadt Volkach), Regina Pohli (Ministranten) und Carolin Ziegler (Kinderkirchenteam) im Namen der gesamten Gemeinde und der Stadt Volkach für den langen Dienst und wünschten Gottes Segen für die Zukunft im Ruhestand.

Pfarrer Johannes Hofmann beschrieb seine Pläne für den Ruhestand, den er vor allem mit Lesen, Studieren und dem Schreiben von Texten und Artikeln verbringen möchte und äußerte seine Hoffnung, mit den Volkacherinnen und Volkachern in gutem Kontakt zu bleiben.

Im Anschluss an den Gottesdienst organisierte das Gemeindeteam einen Stehempfang, so dass die Gäste sich auch im persönlichen Gespräch von Pfarrer Hofmann verabschieden konnten.

Es bleiben bunte Erinnerungen an die vielen Jahre und die zahlreichen guten Wünsche und Gottes Segen.

Von: Christina Rathmann (Gemeindeteam-Mitglied, katholische Kirche, Volkach)