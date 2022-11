Die beim VdK-Ortsverband Schwarzach am Sonntag geplanten Neuwahlen des Vorstands fielen ins Wasser. Wegen Erkrankung des amtierenden Vorsitzenden wurden die Wahlen auf die Mitgliederversammlung im Januar verschoben. Gemütlich und besinnlich feierten die VdK-Mitglieder traditionell Advent im Sportheim des SV Stadtschwarzach.

Bei seiner Premiere in Schwarzach stellte sich Kreisgeschäftsführer Peter Fersch, der seit 1. Juni 2021 im Amt ist, vor. Er drückte seine Freude aus, nach zwei Jahren "Corona-Pause" wieder gemeinsam eine Adventsfeier abhalten zu können. In krankheitsbedingter Abwesenheit des Vorsitzenden Heinz Schuster zeichnete der Kreisgeschäftsführer gemeinsam mit Vorstandsvertreterin Emmy Biller treue Verbandsmitglieder aus. Eigentlich hätte im Rahmen der Adventsfeier auch eine neue Schatzmeisterin gewählt werden sollen. Eingeplant war die Einführung der neuen Kassiererin Anja Müller, die bis zum Treffen im Januar die Kasse kommissarisch führen wird. Die bisherige Schatzmeisterin Emmy Biller erklärte, dass sie weiter im Vorstandsteam des 360 Mitglieder starken Ortsverbands mitarbeiten will.

Eine moderne und amüsante Weihnachtsgeschichte trug die evangelische Pfarrerin Mareike Rathje vor. Kreisgeschäftsführer Fersch dankte den Schwarzacher Sammlerinnen und Sammlern bei "Helft Wunden heilen" und allen großzügigen Spendern. 1316 Euro kamen in diesem Jahr bei der Spendensammlung zusammen. Aufgrund der steigenden Energiekosten wies Fersch die Anwesenden darauf hin, sich bei finanzieller Not und eventuell nicht finanzierbaren Nebenkostenabrechnungen an die Kreisgeschäftsstelle zu wenden. Dort werde geprüft, ob und in welcher Form Ansprüche für den Einzelnen gegeben und zu beantragen sind.

Ehrungen

30 Jahre: Maria Babich, Gerda Feser und Christel Niedermeier.

25 Jahre: Klaus Estenfelder, Wolfgang Etzel, Erich Henninger, Marlies Schamberger, Ursula Schmitt, Antonie Schneider, Berta Seitz und Josef Wächter.