Vom 17. bis 20. Mai fuhr der VdK Ortsverband Iphofen nach Pilsen und Prag. Nach der Besichtigung der Brauerei Pilsner Urquell wurde die sehenswerte Altstadt Pilsens besichtigt bevor es nach Prag weiterging. Das Programm in Prag beinhaltete neben einer Stadtführung auch eine Schifffahrt auf der Moldau. Vom Schiff aus konnte man die Kulisse der Altstadt bewundern. Am Abend gab es einen böhmischen Abend mit Musik und einem typisch böhmischen Essen. Am nächsten Tag wurde dann die Prager Burg besucht sowie die sogenannte "kleine Seite" unterhalb der Burg erkundet. Auch ein Gang durch die "Goldene Gasse" gehörte zum Programm des Tages. Am letzten Tag wurde dann die Burg Karlstein südöstlich von Prag besichtigt, in der früher die Reichskleinodien (Krone, Zepter, u.a.) der Kaiser des hl. römischen Reiches aufbewahrt wurden. Danach ging es zurück in die Heimat - nicht ohne eine gemütliche Einkehr zum Abendessen in einem fränkischen Biergarten in der Nähe Nürnbergs.

Von: Manfred Niksch (Vorsitzender, VdK Ortsverband Iphofen)