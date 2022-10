Die Kreisgruppe Kitzingen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) begrüßt Bestrebungen, den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis zu verbessern. Die Pläne, auf der ehemaligen Bahnstrecke des "Schnäfterle" nach Dettelbach-Stadt bald autonome Busse fahren zu lassen, hält der VCD jedoch für unrealistisch, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung.

VCD-Sprecher Julian Glienke: "Leider verwechselt der Stadtrat Pilotprojekte mit Marktreife. Um angesichts der Klimakrise rasche Verbesserungen zu erreichen, schlagen wir vor, das vom Landkreis geplante Mobilitätskonzept umzusetzen und die etwa stündlich verkehrende Buslinie zu ergänzen mit einem digitalen On-Demand-System, also mit auf Anforderung verkehrenden herkömmlichen Fahrzeugen. Was wir brauchen, ist eine flächendeckende Verbesserung des ÖPNV, keine Show-Projekte."

Der VCD-Sprecher führt weiter aus: In der Shuttle-Modellregion Oberfranken würden auf drei kurzen Strecken für sporadisch – nicht bei schlechtem Wetter – verkehrende Shuttles 15 Millionen Euro an Forschungsgeldern aufgewendet. Glienke: "Die Betriebskosten sind um ein Mehrfaches höher als bei normalen Bussen; vor allem, da eine eigene Leitstelle benötigt wird."

Pilotprojekt in Wien scheiterte an schwierigen Wetterverhältnissen

In Wien sei das Pilotprojekt nach mehrjähriger Erprobung mit durchwachsenem Ergebnis eingestellt worden, vor allem wegen mangelnder Fahrtüchtigkeit bei Regen, Schnee, Nebel und Wind. Dettelbach könne sich für ein temporäres Pilotprojekt bewerben, aber dafür die alte Bahntrasse zu asphaltieren, ergebe keinen Sinn, argumentiert der VCD.

Abgesehen von den hohen Investitionskosten für die Trasse, die bei den geringen zu erwartenden Fahrgastzahlen kaum zu rechtfertigen seien, hätten autonome Busse gegenüber solchen mit Fahrer bedeutende Nachteile: Der Schulbusverkehr könne durch den Shuttle nicht ersetzt werden. Es ließen sich auch keine Busse durchbinden, zum Beispiel nach Würzburg. Andere Ortsteile würden abgehängt, ebenso der Großteil von Dettelbach, da die Trasse am Ortsrand enden würde. Die autonomen Busse würden doppelt so lange brauchen wie die jetzigen Busse. Auch habe ein Zehn-Minuten-Takt keinen Sinn, da die Züge in Dettelbach-Bahnhof überwiegend stündlich fahren würden.

Glienke fasst zum Ende der VCD-Mitteilung zusammen: "All diese Nachteile kann die Faszination an der Technik nicht aufwiegen. Autonome Busse könnten hier sinnvoll sein, sobald diese störungsfrei auf bestehenden Straßen fahren können und keine eigene Trasse benötigen."