Der Valentinstag kann der Anlass sein, einem Menschen zu sagen: Es ist gut, dass es dich in meinem Leben gibt! Das gilt nicht nur für jung Verliebte und Paare, sondern auch und gerade für gesundheitlich beeinträchtigte und ältere Menschen, die auf Begleitung und Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Nicht nur am Valentinstag erleben die Gäste der Caritas-Tagespflege- St. Hedwig in Schwarzach ein "frei sein" von den Sorgen des Alltags.

Liebevoll betreut von den Mitarbeitern können sie jeden Tag das wunderschöne Beisammensein genießen, basteln, spielen, Singnachmittage mit der Gruppe "eine Stunde Zeit", Gymnastik, Gedächtnistraining und Gottesdienste werden als liebevolle herzliche Bereicherung empfunden. Die Angehörigen wissen ihre Eltern oder Ehepartner gut aufgehoben in liebevoller Umgebung und die Tagesgäste von St. Hedwig in Schwarzach sind froh, dass ihnen in der Einrichtung immer wieder Urlaubsstunden mit Mainblick ermöglicht werden. In vielen kleinen gegenseitigen Gesten, kommt das "Hier-lässt-es-sich-gut-sein-Gefühl" immer wieder zum Ausdruck. So werden sie alle, Mitarbeiter, Tagesgäste, Ehrenamtliche und Angehörige gegenseitig zum Segen, so Diakon Lorenz Kleinschnitz.

Für das "Generation plus"-Team, verantwortlich für die Seniorenarbeit im Schwarzacher Becken, überreichte er einen gebastelten Valentinstagsgruß, einen Strauß mit vielen kleinen roten Herzen für alle, die in der Tagespflege St. Hedwig so liebevoll miteinander umgehen, an die neue Pflegedienstleiterin Franziska Grap und Mitarbeiterin Claudia Rossmark-Klein

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)