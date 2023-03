Bei der Unterfränkischen Judomeisterschaft der männlichen und weiblichen Jugend U13 in Höchberg konnten sich fünf Judoka vom Judoclub Dettelbach erfolgreich platzieren. Am erfolgreichsten schnitt Valentin Hoang ab. Er wiederholte seinen Erfolg aus dem Vorjahr und erkämpfte sich zum zweiten Mal den Unterfränkischen Meistertitel, nun in der neuen Gewichtsklasse bis 50 kg. Kento Degering errang bis 55 kg den 2. Platz. Einen 3. Platz belegte Julian Kämpfer bis 31 kg. Und jeweils einen 5. Platz errangen das Geschwisterpaar Gideon Lacheta bis 34 kg und Nola Lacheta bis 40 kg. Alle haben sich damit für die Nordbayerische Meisterschaft qualifiziert.

Von: Peter Willibald Leirich (Schriftführer, Judoclub Dettelbach e.V.)