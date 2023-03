Bei der Nordbayerischen Judomeisterschaft der männlichen und weiblichen Jugend U13 in Nürnberg-Altenfurt konnte sich der elfjährige Unterfranken-Meister in der Gewichtsklasse bis 50 kg den 1. Platz erkämpfen. In der stark besetzten Gewichtsklasse konnte Valentin bei all seinen vier Kämpfen vorzeitig den Sieg erringen und stand am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Mit diesem Erfolg hat er sich für die Bayerische Meisterschaft in Hof qualifiziert.

Von: Monika A. Leirich (1. Vorsitzende Judoclub Dettelbach e.V.)