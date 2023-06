Die Marktgemeinde Seinsheim richtet im Alten Friedhof in Wässerndorf an der nördlichen Mauer die Möglichkeit für Urnenbestattungen ein. Dort noch vorhandene Gräber werden aufgelöst. Bürgermeisterin Ruth Albrecht informierte die Ratsrunde, dass der alte Friedhof mit Beschluss des Gemeinderates vom 22. September 1961 geschlossen wurde. Mit der Schaffung einer Friedwiese werde dieser Beschluss teilweise wieder aufgehoben und die Gemeinde trägt modernen Bestattungsansprüchen Rechnung. Es dürfen weiterhin nur noch Bestattungen von Angehörigen stattfinden, deren Ehepartner bereits dort begraben sind. Die Satzung wird entsprechend angepasst.

Wer in der Marktgemeinde 24 Jahre als Erster Kommandant oder 30 Jahre als teils Erster, teils Zweiter Kommandant der Feuerwehren tätig war, soll zukünftig zum Ehrenkommandanten ernannt werden können. Der Marktgemeinderat erließ eine entsprechende Richtlinie.

Am Kernwegekonzept der ILE Weinberge sind die ILE-Allianzen Südost 7/22, A7 Franken West und Dorfschätze beteiligt. Das Hauptwegenetz der Weinberge soll nun erstellt werden, um vorhandene Wege bezuschusst instandhalten zu können; dem stimmte die Ratsrunde zu. Wegeneubauten sind nicht vorgesehen.

Weitere Themen am Ratstisch

- Die Marktgemeinde zahlt der Musikschule Marktbreit einen Zuschuss von 145 Euro pro Jahr und Schüler. Albrecht rief die Musikschulleitung auf, ihre Einnahmesituation zu verbessern. Gleichzeitig wird der Schule ein Auftritt in der Kirchengade angeboten.

- Eine Familie in Wässerndorf will ihre beiden Anwesen, die durch eine öffentliche Straße getrennt sind, mit einer Nahwärmeleitung verbinden und so den Betrieb einer Hackschnitzelheizung vereinfachen. Der Marktgemeinderat stimmte der Nutzung öffentlichen Grundes zu und legte die Benutzungsgebühr mit einmalig drei Euro je laufenden Meter, mindestens jedoch 60 Euro fest.

- Vorhandene Waschbetonkübel wurden am See aufgestellt, um wildes Parken zu verhindern.

- In kommunaler Zusammenarbeit kam die Obernbreiter Kehrmaschine probeweise zum Einsatz. Ruth Albrecht erklärte dazu, dass, was weggekehrt ist, nicht mehr Kanal und Kläranlage belasten könne.

- Für das Bürgerhaus Iffigheim wurden folgende Gewerke vergeben: Abbrucharbeiten, Rohbau, Zimmerei, Dachdeckerarbeiten, Lüftung, Heizung, Sanitär, Elektro, Blitzschutz, Sonnenschutz, Fensterbau, Außen-/Innenputz, Maler- und Trockenbauarbeiten.