Eine Premiere war der Neujahrsempfang für Castells Bürgermeister Christian Hähnlein. Erstmals in seiner nun fast dreijährigen Amtszeit als Gemeindeoberhaupt durfte er die Bürgerinnen und Bürger zum Empfang zu Beginn des neuen Jahres begrüßen. Zuletzt war der traditionelle Start der Gemeinde ins neue Jahr wegen der Pandemie zweimal ausgefallen.

Hähnlein hieß vor allem die erst neu in die Gemeinde gezogenen Bürgerinnen und Bürger willkommen und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie sich in Castell wohlfühlen. Er bedankte sich besonders bei seinem Vorgänger, Jochen Kramer, und dem Ratsgremium der letzten Amtszeit. Dieses habe einen Rahmen geschaffen, auf dem der neue Gemeinderat bestens aufbauen kann.

Dazu wies Bürgermeister Hänlein darauf hin, dass für ihn als Quereinsteiger alle Aufgaben neu seien und ihn manches verwundert habe, um was sich ein Bürgermeister kümmern müsse. Das Amt bereite ihm aber viel Freude, wie er bekundete.

Er streifte die momentanen Zeiten und Themen. So bedankte sich Hähnlein bei allen, die in Castell ohne Zögern Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben. Beim Blick auf seine Kommune erwähnte er, dass 2022 nach vielen Jahren die Dorferneuerung Castell abgeschlossen wurde. Ein entsprechendes Abschlussfest soll am 7. Mai stattfinden.

Neue Kläranlage ist "Megaprojekt" der kommenden Jahre

Als "Megaprojekt" der Gemeinde Castell in den kommenden Jahren bezeichnete Hähnlein den nun anstehenden Bau einer neuen Kläranlage. Bürger und Gemeinde werde das Ganze einiges kosten, so Hähnlein. Während sich für die Abwasserbeseitigung in Greuth nichts ändern wird, laufen zur Kläranlage in Wüstenfelden derzeit noch Verhandlungen mit dem Wasserwirtschaftsamt.

Als ein besonderes Anliegen bezeichnete es der Bürgermeister, seinen Vorgänger Jochen Kramer und den bisherigen zweiten Bürgermeister, Georg Schwarz, auszuzeichnen. Beide haben sich für die Gemeinde Castell besonders verdient gemacht. Kramer war von 1996 an im Gemeinderat, ab Mai 2002 bis April 2020 Bürgermeister der Gemeinde Castell.

Neben den vielen Aufgaben als Bürgermeister habe er sich besonders für das Vereinsleben im Ort eingesetzt. Zudem hob Hähnlein die von Kramer erstellte Häuserchronik für Castell hervor. In dessen Amtszeit wurde die Dorferneuerung umgesetzt und mit dem Weingartens ein beliebtes Ausflugsziel geschaffen. Als Dank für die geleisteten Dienste überreichte Bürgermeister Hähnlein seinem Vorgänger die Urkunde als "Altbürgermeister" sowie ein Weinpräsent.

Georg Schwarz saß 36 Jahre im Gemeinderat

Jochen Kramer bedankte sich bei allen, die ihn in seiner Amtszeit fortwährend unterstützten. Auch dank des Gemeinderats sei es in seiner Amtszeit gelungen, den Ort und die Ortsteile weiter zu entwickeln. Er sei zufrieden, so Kramer, dass der Übergang nach 2020 gut vollzogen wurde und dass er geordnete Finanzen übergeben konnte.

Der zweite Ausgezeichnete, Georg Schwarz, gehörte stolze 36 Jahre dem Gemeinderat in Castell an. In dieser Zeit hatte er erst zehn Jahre das Amt des dritten Bürgermeisters, dann, bis zu seinem Ausscheiden, acht Jahre das des zweiten inne. Auch er bekam eine Urkunde und ein Weinpräsent. Schwarz hob später hervor, dass ihm die langjährige Tätigkeit in der Kommune viel Freude, aber auch manche schlaflose Nacht bereitet habe.