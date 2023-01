Urban Priol, einer der besten deutschsprachigen Kabarettisten, kommt am Frteitag, 28. April, um 19.30 Uhr mit seinem aktuellen Programm „im Fluss“ in die Karl-Knauf-Halle nach Iphofen. Das geht aus Pressemitteilung der Tourist-Information hervor. Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der vergangenen Jahre eher an einen Stausee erinnere als an ein fließendes Gewässer. Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann. Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information.