Nach drei Jahren Corona Pause fand am Ostermontag wieder der Emmausgang statt nach dem Vorbild des Weges der zwei sogenannten Emmausjünger mit dem auferstandenen Jesus. Vorbereitet und begleitet wurde dieser Weg in drei Stationen von dem aus Kitzingen stammenden Theologieprofessor Michael Rosenberger sowie Pastoralreferent Michael Hanft. Wie immer war der Start in der Kirche St. Gumbert Mainstockheim, dann mit drei Stationen bis zum Dekanatszentrum Kitzingen, wo zum Abschluss Professor Rosenberger eine Eucharistiefeier mit den dieses Jahr 16 Teilnehmern feierte. Dieses Mal ging es um Texte aus der sogenannten "Offenbarung des Johannes". Zwischen den Stationen war Gelegenheit nach einem kurzen Liedvers zum persönlichen Austausch anhand von Impulsfragen über die Texte. Ein tiefes persönliches Erlebnis für die Teilnehmer.

Von: Josef Gerspitzer (Pfarrgemeinderat Kitzingen)