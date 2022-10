Dettelbach vor 14 Minuten

Unterwegs auf den Traumrunden

Einen ganz besonderen Wandertag erlebten vor kurzem die Schülerinnen und Schüler der Realschule Dettelbach. Frei nach dem Motto "Das Schöne liegt manchmal so nahe" begab sich die gesamte Schulfamilie auf die Traumrunden – Wanderungen im Landkreis Kitzingen. Bei perfektem Wanderwetter genossen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften die herbstlich geschmückte Natur und erfreuten sich an der malerischen Landschaft des Landkreises. Auf den Traumrunden in Dettelbach, Geiselwind, Wiesenbronn, Röthlein, Abtswind, Prichsenstadt und Marktbreit erkundeten die jeweiligen Gruppen die regionalen Besonderheiten und lauschten gespannt der ein oder anderen sagenhaften Geschichte, die es über den jeweiligen Ort zu erzählen gab.