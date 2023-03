Zur Vorbereitung eines Konzerts in der Dorfkirche Possenheim am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr probt der Posaunenchor Possenheim derzeit fleißig. Nun hat der Landesposaunenwart (LPW) Ralf Tochtermann vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern e.V. (VEP Bayern) mit Sitz in Nürnberg eine Probe abgehalten. Mit Begeisterung und Spielfreude wurde fast zwei Stunden lang geprobt. Mit seinem sehr guten Gehör hat LPW Tochtermann immer mal wieder auf falsche Töne hingewiesen, Tipps zur Dynamik gegeben und mit klaren Ansagen und Dirigat den Chor sehr gut durch die Probe geführt. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht und die Freude auf das Konzert gesteigert. Interessiert hat sich LPW Tochtermann auch das Lied "Du bist mein Possenheim" vorspielen lassen, das Richard Roblee 2018 für den Posaunenchor Possenheim geschrieben hat und das auch beim Konzert in der Dorfkirche erklingen wird.

Von: Jürgen Adler (Obmann, Posaunenchor Possenheim)