Ein 32-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag mit seinem Kleinkraftrad in der Neubaustraße in Albertshofen einer Verkehrskontrolle unterzogen, teilte die Polizei mit. Im Verlauf der Kontrolle räumte der Fahrer den Beamten gegenüber den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zuletzt habe er am Sonntagmorgen Marihuana, Amphetamin, sowie Kokain konsumiert. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet, die auf der Dienststelle durch einen Arzt durchgeführt wurde. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, endet der Bericht der Polizei.