Am Dienstagnachmittag war ein 39-jähriger Autofahrer in der Schützenstraße in Mainbernheim unterwegs. Er kam in einer Rechtskurve im Übergang zur Rödelseer Straße nach links von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Das Auto beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Dies beobachtete ein Zeuge, der die Polizei verständigte. Der Unfallverursacher fuhr nach Hause und meldete dann ebenfalls den Unfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte die Beobachtung, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es entstand Schaden von rund 350 Euro.