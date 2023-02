Unter Alkoholeinfluss hat eine 58-jährige Autofahrerin am Dienstagabend einen Unfall am Hindenburgring West in Kitzingen verursacht. Die Frau hatte laut Polizei zu spät gemerkt, dass eine vor ihr fahrende Autofahrerin an einer Ampel anhalten musste und fuhr mit ihrem Ssangyong auf deren Land Rover auf. Die Land-Rover-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallverursacherin stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sofort beschlagnahmt und diese erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von 6500 Euro.