Scheinfeld vor 56 Minuten

Unser Steigerwald e.V. steht für nachhaltige Waldwirtschaft

Der Verein Unser Steigerwald e.V. zeigte beim Scheinfelder Holztag erneut Flagge für eine sinnvolle Nutzung der nachwachsenden heimischen Ressource Holz. Bei der größten öffentlichen Leistungsschau in Bayern rund um die Themen Holz und Forst, zu der Tausende Besucher kamen, informierten sich zahlreiche Interessierte am Messestand über eine nachhaltige und naturnahe Waldwirtschaft und ihre Bedeutung für Artenvielfalt, Klimaschutz und den regionalen Wirtschaftsstandort Steigerwald. Der Verein setzt sich seit Jahren dafür ein, dass der Steigerwald als Naturpark erhalten bleibt. Beim Scheinfelder Holztag wurde vielen Besuchern das seit Jahren umgesetzte Trittsteinkonzept nähergebracht, das nach dem Prinzip "Nutzen und Schützen" eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zulässt und durch den gezielten Schutz bestimmter Flächen eine hohe Artenvielfalt garantiert, so dass die Ausweisung eines Nationalparks nicht nötig ist.