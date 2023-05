Auf Kitzinger Notgeld und Postkarten sind sie abgebildet. Zu Zeiten der Deutschen Meisterschaft Waldemar Becks zogen sie in Paraden durch die Stadt; die Ruderer des Kitzinger Rudervereins von 1897 e.V. Da für gewöhnlich gegen die Strömung gestartet wird, werden sie heute jedoch öfter an der Fähre Mainstockheim gesichtet als in Kitzingen. 2023 entfiel durch zu starke Strömung auch noch das traditionelle Anrudern Anfang April. Grund genug für die Kitzinger Skuller, ihr Anrudern auf Anfrage der Kitzinger Touristiker beim Mainfestival am 1. Mai vor dem Stadtbalkon inoffiziell nachzuholen. Angeführt von Jugendtrainer Kilian Schiebel im Renneiner unterstrichen zwei Dutzend Ruderer zwischen 14 und 87 Jahren in zwei Einern, auf einem Rowing-SUP sowie in fünf Mannschaftsbooten mit einigen anmutig gezogenen Runden zwischen alter Mainbrücke und Mondsee-Insel: Rudern gehört zu Kitzingen, wie der Main!

Von: Daniel Nagl (Pressereferent, Kitzinger Ruderverein von 1897 e.V.)