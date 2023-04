Bei manchem ihrer Delinquenten kann sich selbst die Polizei ein Augenzwinkern nicht verkneifen. So auch im Fall eines Paketboten, der am Samstagnachmittag in Gnötzheim unterwegs war. Der Mann hatte einen Auftrag, und dem wollte er unter allen Umständen nachkommen. Jetzt droht ihm womöglich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Nach Angaben der Kitzinger Polizei kam der Bote gegen 14.30 Uhr am Haus eines Empfängers an, der wohl häufiger nicht zu Hause ist. Jedenfalls lag dem Zusteller eine Erlaubnis vor, für diesen Fall die Pakete im Wintergarten abzustellen. Dies hatte in der Vergangenheit offenbar immer funktioniert. An diesem Tag aber war die Außentür des Wintergartens verschlossen.

Der Paketbote hätte nun seine Fracht wieder mitnehmen und unverrichteter Dinge von dannen ziehen können. Doch ihm kam da eine Idee. Offensichtlich, so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, hatte der Mann "Kenntnisse im Bereich von Zugangstechniken". Er öffnete das Schloss und hinterlegte das Versandstück, wie vom Empfänger gewünscht, in dessen Wintergarten. Dumm, dass dabei das Türschloss beschädigt wurde.

Während der beflissene Bote der festen Überzeugung war, eine gute Tat vollbracht zu haben, war der Empfänger über diese Art der Zustellung gar nicht erbaut. Er ging zur Polizei, und die hatte aufgrund der hinterlassenen Daten keine Probleme, den Mann zu ermitteln. Der laut Polizei "gut gemeinte Einbruch" könnte ihm nun eine Anzeige einbringen. Fazit der Beamten: "Die Beweggründe waren ehrenhaft, die Vorgehensweise jedoch nicht zielführend." Was sich hinter dem Versandstück verbarg, ist nicht bekannt.