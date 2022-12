Nach den schweren Verkehrsunfällen der vergangenen Jahre an der Kreuzung der Eichfelder Straße mit der Staatsstraße 2260 und der Staatsstraße 2274 (Umgehung) will das Staatliche Bauamt Würzburg an dem bekannten Unfallschwerpunkt baldmöglichst einen Kreisverkehr errichten. Diese erfreuliche Nachricht brachte Bürgermeister Heiko Bäuerlein am Montag mit in die Sitzung des Bau-, Agrar- und Umweltausschusses.

Einen exakten Zeitplan konnte Bäuerlein im Sitzungssaal des Rathauses noch nicht nennen. Der Zeitablauf und die Realisierung würden unmittelbar auch vom Flächenbedarf und der Bereitschaft der Flächeneigner abhängen, so das Stadtoberhaupt. Erst vor einer Woche hatte sich an der Kreuzung wieder ein schwerer Verkehrsunfall mit einem einfahrenden 40-Tonnen-Sattelschlepper und einem abbiegenden Pkw ereignet. Zum Glück gab es bei dem Unfall keine Schwerverletzten.