Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht schnell aufgeklärt wurde. Am Montag um 9.35 Uhr beobachtete der Zeuge in Kitzingen, wie eine vorerst unbekannte Autofahrerin beim Rangieren gegen einen geparkten Skoda stieß und anschließend davonfuhr. Über das mitgeteilte Kennzeichen konnte die Fahrerin allerdings zügig ermittelt werden. Das Schadensbild ihres Wagens stimmte mit den Beschädigungen am Skoda überein. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Gegen die Fahrerin wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.