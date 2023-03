Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagabend in Marktbreit. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 20.45 Uhr den Gertholzweg. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte er mit seinem Fahrzeug zunächst einen ordnungsgemäß geparkten Wagen, bevor er auf einen Zaun eines Anliegers traf. Sowohl an dem Wagen als auch am Zaun entstand Schaden. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Kitzinger Polizei entgegen.

Vorschaubild: © Friso Gentsch