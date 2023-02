Die Abteilung für Unfallchirurgie unter der Leitung von Chefarzt Dr. Gühlen darf sich erneut über die erfolgreiche Re-Zertifizierung des lokalen Traumazentrums in der Klinik Kitzinger Land freuen. Das geht aus einem Presseschreiben hervor, dem die folgenden Informationen entnommen sind. Im Dreijahresrhythmus wird dieses Verfahren immer wieder durchgeführt, um die Qualitätsstandards zu kontrollieren und im besten Fall neu zu bescheinigen.

Seit 2010 darf sich die Abteilung von Dr. Gühlen bereits als Traumazentrum bezeichnen und wird innerhalb des TraumaNetzwerks Nordbayern-Würzburg aufgeführt. Um in Deutschland die Qualität bei der Versorgung von Schwerverletzten zu sichern, gründete die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) das sogenannte TraumaNetzwerk (TNW) DGU.

Gühlen dankte seinem Team, das in den schwierigen vergangenen Jahren das hohe Niveau gehalten habe. Um das DGU-Zertifikat zu erhalten, prüft ein externer Auditor oder eine externe Auditorin genauestens, ob die gestellten Anforderungen an die Behandlung von Schwerverletzten korrekt umgesetzt werden. In erster Linie geht es dabei um die Betrachtung der Prozess- und Strukturqualität.

Bei der Prüfung werden zudem Interviews mit den Verantwortlichen der Abteilungen durchgeführt und es sind Nachweise von Dokumenten sowie eine Begehung der Räumlichkeiten vor Ort nötig. "Es ist sehr wichtig, dass wir als kleinere Klinik diese hohen Standards für unsere Patientinnen und Patienten halten können. Viel Arbeit, aber auch viel Fachwissen steckt hinter dieser Zertifizierung", äußert sich Vorstand Thilo Penzhorn über das gute Feedback der Auditorin.

Hervorgehoben wurde dabei auch die moderne Notaufnahme an der Klinik Kitzinger Land, mit der alle räumlichen und apparativen Voraussetzungen für die schnelle und fachgerechte Versorgung von Schwerverletzten zur Verfügung stehen.