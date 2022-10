Zu einem Verkehrsunfall Am Dreistock ist es am Mittwoch zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad gekommen. Gegen 7.15 Uhr wollte die 38-jährige Fahrerin eines Opel Mokka von dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts nach links auf die Umgehungsstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, der im gleichen Moment auf der Umgehungsstraße Richtung Albertshofen fuhr, heißt es im Polizeibericht.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Kraftradfahrer zu Boden stürzte und sich mehrere Verletzungen zuzog. Der 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Das Auto wurde an der linken Fahrzeugseite eingedrückt, blieb jedoch fahrbereit. Insgesamt wird der Sachschaden mit 7500 Euro beziffert. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.