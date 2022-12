Nach Mitteilung der Polizei fuhr am Mittwoch um 13.28 Uhr ein 25-Jähriger mit einem schwarzen Opel Astra auf der Staatsstraße 2420 von Iphofen in Richtung Rödelsee. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, fuhr vor dem Opel ein weißes Auto. Auf Höhe der Einmündung "Iphofen Nord" bremste der Fahrer die Geschwindigkeit ab. Der nachfolgende Opel-Fahrer wich dem weißen Fahrzeug aus und kam von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrer setzte die Fahrt fort. Am Skoda entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.