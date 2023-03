Am Montagmittag gegen 12.05 Uhr fuhr in Etwashausen eine bislang unbekannte Radfahrerin auf der Flugplatzstraße entlang und bog an der Kreuzung in die Mainbernheimer Straße ein. Wie die Polizei berichtet, wollte zeitgleich ein 65-jähriger VW-Fahrer von der Mainbernheimer Straße nach rechts in die Flugplatzstraße einbiegen. Wegen der entgegenkommenden Radlerin bremste er sein Fahrzeug ab. Dies erkannte ein nachfolgender 55-jähriger Renault-Fahrer zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf.

Die Frau radelte anschließend davon, ohne sich um ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern. Sie ist circa 35 Jahre alt, hat braune Haare und trug eine beige Jacke. Sie fuhr ein Damenrad mit Korb. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.