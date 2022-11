Keine Chance hatte die Fahrerin des Kia, die am Freitagvormittag in Volkach von Obervolkach kommend auf der Staatsstraße Richtung Sommerach unterwegs war. An der Kreuzung mit der Eichfelder Straße wollte der Fahrer eines entgegenkommenden Seats nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw, bestätigt die Polizeiinspektion Kitzingen auf Anfrage der Redaktion.

Fast frontal stießen die Autos zusammen und wurden weit über die Fahrbahn geschleudert, wo sie mit Totalschaden liegenblieben. Bei dem Kia wurde das rechte Vorderrad komplett aus der Karosserie gerissen. Ersthelfer bargen sofort zwei Kleinkinder, wobei die Schwierigkeit war, die verklemmten Gurtschlösser der Kindersitze zu lösen.

Erste Meldung bei der Rettungsleitstelle ließ Schlimmes vermuten

Auch der Mutter und zugleich Fahrerin des Wagens sowie deren Ehemann wurde aus dem Auto geholfen. Die ersten Meldungen, die bei der Rettungsleitstelle eingingen, ließen Schlimmes vermuten: "Mehrere Verletze, darunter Kleinkinder, eingeklemmt im Pkw."

Mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter war wenig später das Rote Kreuz vor Ort. Weiter wurde die Volkacher Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen hinzualarmiert, die sich unter anderem sich um die Absperrung der chaotisch anzusehenden Unfallstelle kümmerte und auslaufendes Öl und Benzin der Unfallwracks sicherte.

Unfallverursacher reißt Kennzeichen ab und flüchtet

Nach der anfänglich unübersichtlichen Unfallsituation stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher diese ausgenutzt hatte. Zu Fuß lief er in Richtung Stadtmitte Volkach von der Unfallstelle davon. Zuvor hatte er noch seine beiden Kennzeichen am Auto abgerissen und mitgenommen.

Aufatmen gab es zwischenzeitlich bei den eingesetzten Rettungskräften. Eine gründliche Untersuchung durch den Notarzt ergab, dass sich die Kleinkinder sowie deren Eltern lediglich leicht verletzt hatten. Sie wurden anschließend in eine Klinik gebracht.

Parallel dazu hat die Kitzinger Polizei erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen eingeleitet, die aktuell noch andauern. Zeugen des Unfalles oder wer Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen kann, soll sich bei Polizeiinspektion Kitzingen melden: 09321/141-0.