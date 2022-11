Vier Menschen sind am Freitagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall im Osten von Volkach verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken bestätigt, ereignete sich der Zusammenstoß von zwei Autos am Freitagvormittag gegen 9 Uhr an der Kreuzung der Staatsstraßen 2260 und 2274 mit der Eichfelder Straße. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend Richtung Innenstadt. Die Fahndung läuft.

In dem Auto, das der Mann vermutlich beim Abbiegen übersehen hatte, saßen eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder. Diese wurden glücklicherweise, entgegen erster Befürchtungen, nicht schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher humpelte einem Zeugen zufolge, als er Richtung Innenstadt lief.

Ein ausführlicher Bericht folgt im Lauf des Tages.