Nenzenheim vor 1 Stunde

Unfall in Nenzenheim: Zwei Verletzte

Zu einem Unfall kam es am Dienstagmittag in Nenzenheim. Eine 31-jährige Opelfahrerin bog von der Krassolzheimer Straße nach links in die Breitbachstraße ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen BMW-Fahrer, was zum Zusammenstoß der beiden Autos führte.