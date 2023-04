Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Rollerfahrer kam es am Montagnachmittag am Kreisverkehr in Mainbernheim. Wie die Kitzinger Polizei berichtet, fuhr ein 24-jähriger Rollerfahrer bereits im Kreisverkehr, als ein ebenfalls 24-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr einfuhr, obwohl der Rollerfahrer vorfahrtsberechtigt war. Als der Autofahrer den Rollerfahrer dann doch bemerkte, bremste er ab. Der Rollerfahrer wollte dem einfahrenden Auto ausweichen und kam bei dem Manöver zum Sturz. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein geringer Schaden in Höhe von circa 50 Euro.