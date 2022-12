Ein Unfall passierte am Dienstagvormittag auf der B8 bei Markt Einersheim. Eine 59-Jährige kam aus Richtung Possenheim und wollte mit ihrem Ford Kuga nach links in den Pfählbergweg abbiegen. Sie hielt im Kreuzungsbereich an, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Zeitgleich näherte sich ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus einem Flurweg der Kreuzung und hielt ebenfalls an. Als dann eine 84-jährige Toyota-Fahrerin ebenfalls aus Richtung Possenheim kommend heranfuhr, bemerkte diese den bereits stehenden Ford zu spät und fuhr ungebremst auf das Heck auf. Das hatte zur Folge, dass der Ford gegen den stehenden Sattelzug geschleudert wurde.

Bei dem heftigen Aufprall zogen sich die beiden Autofahrerinnen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Feuerwehren Markt Einersheim und Iphofen mit insgesamt 14 Einsatzkräften die Fahrbahn und kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro. Die totalbeschädigten Autos wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.