Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag an der Kreuzung der Saatsstraße 2450/Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach zusammengestoßen. Laut Polizeibericht war ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer von Dettelbach in Richtung Schwarzach am Main unterwegs. Gleichzeitig bog eine entgegenkommende 90-jährige Opel-Fahrerin in der Grünlichtphase ihrer Ampel nach links ins Gewerbegebiet ab. Der Mercedesfahrer, für den die Ampel laut Zeugen Rotlicht zeigte, fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des Opel. Die Opel-Fahrerin musste leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.