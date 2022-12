An der Lauber Kreuzung bei Prichsenstadt kam es am Samstag, um 13.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein aus Richtung Ebrach kommender Fahrer wollte von der B22 nach links in die St2260, in Richtung Laub, abbiegen. Vor dem Abbiegen blinkte er, um seine Absicht anzuzeigen. Gleichzeitig kam aus entgegengesetzter Richtung eine Fahrerin, die laut Polizeibericht offensichtlich auch ihren Blinker gesetzt hatte. Der Fahrer nahm deshalb an, dass sie nach rechts in Richtung Laub abbiegen wollte.

Die Frau bog allerdings nicht ab, sondern fuhr weiter gerade aus. Der Mann konnte seinen Abbiegevorgang nicht mehr stoppen und so stießen die Autos frontal zusammen. Zwei Personen, die im Auto der Frau saßen, wurden leicht verletzt. Die Fahrerin selbst musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle weiträumig ab.