Viele haben sich heute Morgen die Augen gerieben, als sie aus dem Fenster schauten: Überall lag Schnee. Die komplette Region, und somit auch Stadt und Landkreis Kitzingen, waren mit Schnee überzuckert. Hier sind die Bilder des Winter-Tages.

1. Die schönsten Winterbilder aus der Region

Ein Erwachen in Weiß: Wer sich in den Morgenstunden schon vor die Tür getraut hat oder gar musste, hat nicht selten direkt ein paar Fotos geschossen und den Freunden sowie der Familie geschickt. Hier sind die besten Bilder aus dem Landkreis Kitzingen.

2. Schneemänner, Schneeburgen und Schlittenfahren: Abenteuerspielplatz für Kinder

Für Kinder, die wegen des unerwarteten Wintereinbruchs im Landkreis Kitzingen am Mittwoch nicht in die Schule mussten , bot sich draußen ein großer und abwechslungsreicher Abenteuerspielplatz in Weiß. Schneemänner und Schneeburgen wurden ebenso gebaut wie das erste Mal in dem Jahr der Schlitten herausgeholt.

3. Eine Nacht unterwegs mit dem Winterdienst

Was den Kleinen wahre Freude bescherte, war für andere eine Menge Arbeit. Seit den Nachtstunden war der Kitzinger Winterdienst mit seinen Räumfahrzeugen im Einsatz, um die Straßen schneefrei zu bekommen – und einer unserer Reporter war mit dabei.