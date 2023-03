Am Freitag um 11.35 Uhr fiel dem Hausmeister der Grund- und Mittelschule in der Danziger-Straße auf, wie zwei Jugendliche mit einem Kleinkraftrad ohne Kennzeichen über das Schulgelände fuhren. Die beiden stellten das Kleinkraftrad mit laufendem Motor auf dem Schulgelände ab und gingen in einen benachbarten Einkaufsmarkt, wo sie von der Polizei kontrolliert wurden.

Der Jugendliche, der das Kleinkraftrad steuerte, war nicht im Besitz eines Führerscheins. Er gab an, das Gefährt am Klettenberg mit laufendem Motor vorgefunden und für eine Spritztour verwendet zu haben. Das Kleinkraftrad wurde zunächst sichergestellt und im weiteren Verlauf vom rechtmäßigen Eigentümer abgeholt.

Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs eingeleitet, teilt die Polizei mit.