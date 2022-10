Die Kunst Abschied zu nehmen, lernt man nicht in der Schule oder in der Uni. Am besten lernt man sie in der Natur. Dort in der Stille hat die Musikerin und Photographin Andrea Wurmbäck ihre Bilder aufgenommen und präsentiert sie nun in einer Werkschau in der Bergkirche Hohenfeld. Am Sonntag, 23. Oktober, wird die Ausstellung unter dem Motto "Und es kommt ein andrer Tag" eröffnet und bildet damit gleichsam den Abschluss der dekanatsweiten Themenwoche "Lebenskunst", wie aus der Ankündigung hervorgeht.

Ein besinnlicher Gottesdienst unter der musikalischen Begleitung von Konzertgitarrist Simon Wolz lässt das Abschiednehmen in einem neuen Licht betrachten. Texte zwischen Trauer, Sehnsucht und Verheißung geben den Naturphotographien eine besondere Tiefe. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und mündet in die anschließende Vernissage. Die Ausstellung in der Hohenfelder Bergkirche ist vom 23. Oktober bis zum 20. November immer sonntags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.