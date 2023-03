Die Katholische Erwachsenenbildung mit Rosemarie Groll hatte zur zweiten Tour durch unbekannte Weinkeller in Iphofen eingeladen, und rund 40 Interessierte waren ihrer Einladung gefolgt. Nach einer kurzen Begrüßung am Rödelseer Tor durch Frau Groll übernahmen Heinz und Maria Halbleib, unterstützt von Johannes Barth, und führten die Gruppe zum ersten Keller im Anwesen Pfarrgasse 3, das 1726 für den späteren Bürgermeister von Iphofen, Clemens Bissert, erbaut und von 1917 bis 1982 von der Stiftung Juliusspital Würzburg für den Weinbaubetrieb genutzt wurde. Die jetzige Eigentümerin, Frau Dr. Rasche, hatte den Gewölbekeller mit Kerzen illuminiert und berichtete viel Wissenswertes über die Historie des Bauwerks. Nächste Station war der Scheunenkeller der Familie Barth in der Oberen Gräbengasse, bevor in der letzten Station, dem Keller des Romantikhotels "Zehntkeller", in dem bis zur Übernahme der "Malzfabrik" die eigenen Weine ausgebaut wurden, die theoretischen Ausführungen von Herrn Joachim Göpfert zu Entwicklung und Bedeutung des Weinbaus in und für Iphofen durch eine kleine Kostprobe von Silvaner und Weißem Burgunder ergänzt wurden. Diese Gelegenheit nutzten die Teilnehmer:innen zu persönlichen Gesprächen und dem Austausch von Erinnerungen an Veranstaltungen in diesem Weinkeller. Dank Manfred Groll mit seinem Akkordeon wurde auch die Verbindung zwischen Wein und Gesang hergestellt. Vielen Dank an Rosemarie Groll und alle, die diesen interessanten Rundgang ermöglicht haben!

Von: Erna Anderl-Fröhlich (Mitglied des Pfarrgemeinderats, Iphofen)