Der Tag des offenen Denkmals 2022 war ein voller Erfolg. Beinahe 500 Neugierige nutzten die Möglichkeit, einen Blick in die Räumlichkeiten der Firma Arauner zu werfen. An diesen Erfolg möchte die Stadt Kitzingen im September dieses Jahres anknüpfen – und ist deshalb frühzeitig auf der Suche nach Mitstreitern. "Privatpersonen sind ebenso willkommen wie Firmen oder Vereine", betont Isabell Gernert, Sachgebietsleiterin Bauordnung und Projektverantwortliche für den Tag des offenen Denkmals bei der Stadt Kitzingen, wie es im Presseschreiben heißt.

Ob Gewölbekeller, Hofgärten, Teile der Stadtmauer, altehrwürdiges Mobiliar wie Kachelöfen oder auch Wandmalereien sowie traditionell handwerkliche Techniken: Es gibt viele Räumlichkeiten und Gegenstände, die am Tag des offenen Denkmals präsentiert werden können. "Wir wollen den interessierten Kitzingern an diesem Tag Zugang zu Dingen verschaffen, die man sonst nicht sieht", sagt Gernert. Über die Details der Präsentation entscheiden natürlich die Besitzerinnen und Besitzer selbst. "Wir schauen uns das Objekt gerne vor Ort an und besprechen, in welchem Rahmen es präsentiert werden kann", erklärt Gernert.

Der Tag des offenen Denkmals findet in diesem Jahr am 10. September statt. Das Programm für Kitzingen wird im Lauf des Sommers erstellt. Denkbar ist beispielsweise eine Führung zu den einzelnen Veranstaltungsorten oder auch eine individuelle Präsentation für ein paar Stunden. Die Stadt Kitzingen öffnet an diesem Tag möglicherweise Denkmäler wie den Falter- oder Marktturm, die Firma Arauner hat ihr Interesse bereits wieder bekundet. "Neue Impulse würden dem Tag einen zusätzlichen Reiz geben", sagt Gernert und freut sich auf viele Anmeldungen.

Kontakt: Wer sich am Tag des offenen Denkmals beteiligen möchte, wendet sich bis zum 31. Mai per E-Mail an isabell.gernert@stadt-kitzingen.de