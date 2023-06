Wie die Polizei berichtet, kamen zwei stark alkoholisierte Männer am Mittwochabend kurz vor Mitternacht zu einer Personengruppe hinzu, die sich am Bleichwasen in Kitzingen unterhalb der alten Mainbrücke aufhielt, und sprachen einen 25-Jährigen an. Nach einer verbalen Auseinandersetzung versuchte der 25-Jährige, den Bleichwasen zu verlassen, was die zwei Unbekannten jedoch vorerst verhinderten. Dabei schlugen die beiden gemeinsam auf den Mann ein. Nachdem es diesem gelang, den Notruf zu wählen, flüchteten die Täter zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 25-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Die beiden Angreifer waren circa 25 Jahre alt, schlank und sprachen Polnisch. Der eine trug eine dunkle kurze Hose, weiße Adidas-Schuhe und ein weißes T-Shirt, der zweite Mann einen schwarzen Kapuzenpulli mit lila Aufschrift und eine schwarze lange Hose.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.