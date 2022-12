Die Umbauarbeiten im Kitzinger Rathaus schreiten planmäßig voran. Jetzt sind die neuen Möbel für die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes eingetroffen. Der eigentliche Umzug vom vorübergehenden Domizil in der Landwehrstraße zurück ins Rathaus soll Mitte Januar über die Bühne gehen. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

In den vergangenen Wochen waren die beteiligten Firmen damit beschäftigt, die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hauses in der Kaiserstraße 13/15 für den Umzug vorzubereiten. Die Elektro-Arbeiten wurden abgeschlossen, ein neuer Boden eingezogen, die Wände gestrichen. Parallel wurde der Eingangsbereich Kaiserstraße 13/15 neugestaltet. Unter anderem wurden zwei neue Schiebetüren eingebaut und der alte Steinboden erneuert.

Aus brandschutztechnischen Gründen bleibt der bisherige Zugang zum Rathaus auch nach den kompletten Renovierungs- und Umzugsarbeiten der Haupteingang für alle Beschäftigten und für alle Bürger. „Dank des neu gestalteten Bereiches in der Kaiserstraße 13/15 haben wir künftig allerdings weitaus bessere Möglichkeiten, die Bürgerinnen und Bürger in einem freundlichen Ambiente zu empfangen“, zeigt sich Projektleiter Dennis Bischof vom Bauamt überzeugt. Nach dem Umzug der Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes werden bis Ende Mai auch die Mitarbeiter vom Rechts- und Ordnungsamt von ihrem vorübergehenden Domizil in der Schweizergasse in die neu gestalteten Büros in der Kaiserstraße 13/15 ziehen. Die Stadt Kitzingen hatte das Gebäude in der Kaiserstraße 17 gekauft und lässt es aufwändig renovieren, weil der Bedarf nach Büroräumen gestiegen ist.