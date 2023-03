Am Dienstag, 4. April werden ab 8 Uhr im Landratsamt Kitzingen Umbaumaßnahmen in den Bürobereichen durchgeführt. Dies führt dazu, dass bestimmte Sachgebiete an diesem Tag nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Eingehende Telefonate und E-Mails werden aber zur Bearbeitung weitergeleitet. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Betroffen von den Maßnahmen sind folgende Abteilungen: Sozialamt: Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement und Betreuungsstelle; Jugendamt: Förderungen in Tageseinrichtungen, Beistandschaften und Vormundschaften; Umweltschutz: Immissionsschutz und Technischer Umweltschutz.