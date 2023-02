Der Ortsverband der Grünen Kitzingen hatte am 24. Februar anlässlich des traurigen Jahrestages der russischen Invasion zu einer Mahnwache aufgerufen, um der Opfer des Ukraine-Kriegs zu gedenken. Etwa 60 Personen waren laut Grünen-Pressemitteilung zum Kitzinger Marktplatz gekommen und bildeten eine Menschenkette um die ukrainische Flagge. Zum Abschluss stimmte Dekanin Kerstin Baderschneider das Lied „We shall overcome“ an. Grünen-Sprecherin Eva Trapp dankte den Teilnehmenden, unter denen auch Bürgermeisterin Astrid Glos und zahlreiche Menschen aus der Ukraine waren. Trapp: „Besonders bewegend war, dass eine betroffene Frau unter Tränen die Mahnwache filmte und Menschen in der Ukraine direkt daran teilhaben ließ. Wir konnten mit unserer Anteilnahme heute zumindest ein klein wenig Trost spenden.“ Zurück blieben laut der Mitteilung tiefe Betroffenheit und die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende.